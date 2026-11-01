TAROT & SIGNOS

Recomeços e surpresas: 3 signos podem receber sinais positivos neste domingo (1º)

Áries, Peixes e Leão aparecem em destaque nas cartas do dia, com previsões ligadas à renovação, à intuição e à confiança. Confira o tarot para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

O primeiro domingo de novembro (1º) começa com uma leitura do tarot voltada a recomeços, descobertas e mudanças de perspectiva. Áries, Peixes e Leão aparecem em evidência, com cartas que simbolizam iniciativa, sensibilidade e autoconfiança. Para os demais signos, a orientação é aproveitar o momento para organizar sentimentos e observar o que precisa de atenção.

Confira a previsão para cada signo.

Áries: Ás de Paus

Uma nova ideia ou vontade de mudança pode ganhar força. A carta representa iniciativa, criatividade e entusiasmo para começar projetos. Aproveite a disposição para dar o primeiro passo, sem exigir resultados imediatos.

Touro: Oito de Espadas

Uma preocupação pode fazer determinada situação parecer mais difícil do que realmente é. Procure identificar quais limitações são concretas e quais estão relacionadas ao medo de mudar. Uma perspectiva diferente pode ajudar.

Gêmeos: Seis de Ouros

Trocas e generosidade aparecem como temas importantes. O dia favorece acordos, ajuda mútua e relações equilibradas. Esteja disponível para colaborar, mas também reconheça quando precisa receber apoio.

Câncer: A Sacerdotisa

A intuição ganha espaço na leitura. A carta recomenda observar antes de agir e prestar atenção ao que ainda não está completamente esclarecido. Silêncio e reflexão podem ajudar a compreender melhor uma situação.

Leão: A Força

Coragem e equilíbrio emocional serão seus principais aliados. A carta indica capacidade de enfrentar desafios sem recorrer à impulsividade. Confie em suas habilidades e procure conduzir as situações com serenidade.

Virgem: Dez de Ouros

Família, patrimônio e segurança aparecem em destaque. O dia favorece conversas sobre planos compartilhados e projetos que exigem continuidade. Valorize as conquistas construídas com dedicação.

Libra: Cavaleiro de Copas

O campo afetivo ganha movimento. Uma demonstração de carinho, um convite ou uma conversa pode despertar sentimentos. A carta recomenda expressar emoções com sinceridade, sem criar expectativas antes da hora.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Escorpião: Cinco de Espadas

Divergências podem exigir cautela. Nem toda discussão precisa terminar com alguém vencendo. Escolha melhor suas batalhas e evite alimentar conflitos que não contribuem para resolver os problemas.

Sagitário: O Mundo

A conclusão de uma etapa aparece como tema central. A carta simboliza realização, amadurecimento e reconhecimento de um percurso. Aproveite o domingo para identificar o quanto avançou e pensar nos próximos objetivos.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio: Pajem de Ouros

Uma oportunidade de aprendizado pode despertar interesse. O momento favorece estudos, planejamento e desenvolvimento de habilidades. Pequenos passos podem construir resultados importantes no futuro.

Aquário: O Diabo

A carta convida a observar excessos, dependências e comportamentos repetitivos. Não representa uma previsão negativa, mas um alerta simbólico para identificar o que pode estar limitando sua liberdade de escolha.

Perfume ideal para Aquário 1 de 4

Peixes: A Estrela

Esperança e renovação emocional conduzem a leitura. A carta sugere recuperar a confiança em projetos e relações importantes. Permita-se olhar para o futuro com mais leveza, respeitando o tempo necessário para cada mudança.