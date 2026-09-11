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Rede Bahia anuncia novo apresentador do Bahia Meio Dia das TVs Oeste e São Francisco

Nascido em Senhor do Bonfim, o jornalista Thiago Santos assume a bancada a partir do dia 21 de setembro

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:06

Thiago Santos é o novo apresnetador do Bahia Meio Dia Crédito: Divulgação

Nascido em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, o jornalista Thiago Santos, de 29 anos, é o novo apresentador do Bahia Meio Dia das TVs Oeste e São Francisco, afiliadas da Rede Bahia, maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. Thiago assume a bancada a partir do dia 21 de setembro.

Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo em Multimeios pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no campus de Juazeiro, Thiago trabalhou em veículos de imprensa online e em rádio do Vale do São Francisco e, há cerca de 4 anos, integra a equipe de jornalismo da TV São Francisco.

Thiago Santos 1 de 9

Além de fazer reportagens de rua, na emissora, o jornalista apresentou eventualmente as edições regionais do Bahia Meio Dia entre 2023 e 2025. Em 2025, ele foi vencedor do Prêmio de Jornalismo Mineração e Sustentabilidade, promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral.

O cargo estava sendo ocupado temporariamente pelo jornalista Muller Nunes, que retorna para a TV Bahia, em Salvador.