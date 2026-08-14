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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do objetivo' - Apresentadora manda recado sobre foco e persistência

Lição reforça a importância da disciplina e alerta sobre como a perda de foco transforma desafios normais em grandes barreiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:14

Ana Maria Braga no 'Mais Você' Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga compartilhou uma reflexão nesta sexta-feira (14) sobre foco, persistência e a forma como encaramos as dificuldades do dia a dia. A apresentadora lembrou que, muitas vezes, o peso dos problemas aumenta apenas quando nos distraímos daquilo que realmente queremos alcançar.

"Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo", destacou.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A mensagem chama a atenção para o impacto da perda de rumo nas decisões diárias. De acordo com o pensamento compartilhado, os desafios fazem parte de qualquer trajetória, mas ganham uma proporção muito maior quando a pessoa para de olhar para a meta final e passa a prestar atenção apenas nas pedras do caminho.



A reflexão também aponta que o desânimo surge, na maioria das vezes, dessa falta de direcionamento. Quando o propósito inicial fica em segundo plano, qualquer imprevisto parece insuperável e vira pretexto para desistir.