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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:14
Ana Maria Braga compartilhou uma reflexão nesta sexta-feira (14) sobre foco, persistência e a forma como encaramos as dificuldades do dia a dia. A apresentadora lembrou que, muitas vezes, o peso dos problemas aumenta apenas quando nos distraímos daquilo que realmente queremos alcançar.
"Obstáculo é aquilo que você enxerga quando tira os olhos do seu objetivo", destacou.
Fazenda de Ana Maria Braga
A mensagem chama a atenção para o impacto da perda de rumo nas decisões diárias. De acordo com o pensamento compartilhado, os desafios fazem parte de qualquer trajetória, mas ganham uma proporção muito maior quando a pessoa para de olhar para a meta final e passa a prestar atenção apenas nas pedras do caminho.
A reflexão também aponta que o desânimo surge, na maioria das vezes, dessa falta de direcionamento. Quando o propósito inicial fica em segundo plano, qualquer imprevisto parece insuperável e vira pretexto para desistir.
Com a declaração, Ana Maria incentiva o público a manter a clareza e a disciplina mental. Para ela, persistir não significa ignorar as dificuldades, mas sim não permitir que elas se tornem maiores do que o destino onde se quer chegar.