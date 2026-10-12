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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: '10 minutos fazendo algo valem mais do que 10 horas pensando' - Apresentadora dá puxão de orelha em quem vive procrastinando

Frase ensina que o primeiro passo é o segredo para destravar qualquer projeto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:05

Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

No comando do Mais Você, Ana Maria Braga mandou um recado para quem sofre com a procrastinação: "10 minutos fazendo algo valem muito mais do que 10 horas pensando no que fazer".

A mensagem é um alerta contra a mania de planejar demais e fazer de menos. A apresentadora lembrou que o excesso de perfeccionismo muitas vezes é como uma âncora, travando ideias que poderiam ser incríveis se fossem simplesmente tiradas do papel.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Segundo Ana Maria, a teoria só ganha valor quando é colocada na prática. Ficar preso nos próprios pensamentos gera frustração e ansiedade, enquanto pequenas atitudes diárias constroem resultados reais.

A recomendação para vencer a procrastinação é parar de esperar o momento ideal. Começar de onde está, com os recursos que tem, é a melhor receita para transformar sonhos em realidade.

@anamariabraga 10 minutos fazendo algo, valem muito mais do que 10 horas pensando no que fazer. #pensamentododia #anamariabraga ♬ som original - Ana Maria Braga

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ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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