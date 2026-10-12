ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: '10 minutos fazendo algo valem mais do que 10 horas pensando' - Apresentadora dá puxão de orelha em quem vive procrastinando

Frase ensina que o primeiro passo é o segredo para destravar qualquer projeto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:05

Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

No comando do Mais Você, Ana Maria Braga mandou um recado para quem sofre com a procrastinação: "10 minutos fazendo algo valem muito mais do que 10 horas pensando no que fazer".

A mensagem é um alerta contra a mania de planejar demais e fazer de menos. A apresentadora lembrou que o excesso de perfeccionismo muitas vezes é como uma âncora, travando ideias que poderiam ser incríveis se fossem simplesmente tiradas do papel.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Segundo Ana Maria, a teoria só ganha valor quando é colocada na prática. Ficar preso nos próprios pensamentos gera frustração e ansiedade, enquanto pequenas atitudes diárias constroem resultados reais.

