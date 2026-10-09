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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: '10 minutos fazendo algo valem mais do que 10 horas pensando' - Apresentadora manda recado contra a procrastinação

Conselho explica a importância de sair da zona de conforto e como colocar uma ideia em prática

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você
Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem nunca travou diante de uma tarefa difícil? No Mais Você, Ana Maria Braga tocou no ponto fraco de muita gente ao disparar: "Dez minutos fazendo algo valem muito mais do que dez horas pensando no que fazer".

Segundo ela, planejar a rotina é indispensável, mas passar o dia apenas idealizando projetos sem colocar em prática só gera angústia, cansaço mental e acúmulo de trabalho.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

A veterana lembrou que o perfeccionismo exagerado costuma atrapalhar. Na tentativa de esperar o momento ideal para começar um novo hábito, organizar as contas ou tirar um sonho da gaveta, o tempo simplesmente passa rápido demais. 

A lição é focar no básico bem feito. Dedicar poucos minutos diariamente para resolver pendências traz muito mais resultado do que ficar o dia inteiro pensando em como fazer. 

@eptvoficial ✨'Dez minutos fazendo algo valem muito mais do que 10 horas pensando no que fazer' ✨#PensamentodoDia #EPTV #MaisVocê #EntreteNews ♬ som original - EPTV

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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