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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser' - Apresentadora compartilha pensamento afiado sobre convivência

Apresentadora Mais Você compartilhou um conselho sobre como evoluir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou uma reflexão profunda sobre comportamento e aprendizado através da convivência. Conhecida por dividir conselhos inspiradores com o público, a veterana da televisão destacou que todas as interações cotidianas carregam uma lição oculta, seja pelos exemplos positivos que devemos seguir, seja pelos comportamentos que precisamos evitar a todo custo em nossa própria jornada.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser". A reflexão ressalta que até mesmo as experiências difíceis ou as atitudes reprováveis vindas de terceiros servem como um filtro útil para o crescimento pessoal. Ao observar os erros e as escolhas infelizes dos outros, cada indivíduo ganha a oportunidade de recalibrar a própria bússola moral e comportamental, transformando situações desagradáveis em ferramentas de autoconhecimento e maturidade emocional.

