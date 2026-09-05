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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser' - Apresentadora compartilha pensamento afiado sobre convivência

Apresentadora Mais Você compartilhou um conselho sobre como evoluir

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou uma reflexão profunda sobre comportamento e aprendizado através da convivência. Conhecida por dividir conselhos inspiradores com o público, a veterana da televisão destacou que todas as interações cotidianas carregam uma lição oculta, seja pelos exemplos positivos que devemos seguir, seja pelos comportamentos que precisamos evitar a todo custo em nossa própria jornada.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser". A reflexão ressalta que até mesmo as experiências difíceis ou as atitudes reprováveis vindas de terceiros servem como um filtro útil para o crescimento pessoal. Ao observar os erros e as escolhas infelizes dos outros, cada indivíduo ganha a oportunidade de recalibrar a própria bússola moral e comportamental, transformando situações desagradáveis em ferramentas de autoconhecimento e maturidade emocional.

A própria apresentadora revelou que tem colocado essa filosofia em prática em sua rotina, afirmando que tem aprendido muito ultimamente.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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