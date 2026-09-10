Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A inteligência é saber o que dizer, sabedoria é saber se deve dizer' - Apresentadora dá conselho sobre o momento certo de falar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:06
A apresentadora Ana Maria Braga, conhecida por compartilhar frases reflexivas no 'Pensamento do Dia', no Mais Você, publicou nesta quinta-feira (10) uma reflexão em suas redes sociais.
Fazenda de Ana Maria Braga
Na postagem feita nos stories, a veterana compartilhou a seguinte frase: "A inteligência é saber o que dizer, sabedora é saber se deve dizer!". A reflexão aponta a diferença entre o conhecimento intelectual e prático, mostrando que não saber algo não significa necessariamente que precisamos dizer. Ser inteligente está ligado à capacidade de criar um bom argumento, enquanto ser sabedora envolve a maturidade de avaliar o contexto e as consequências de nossas palavras.
Na prática, isso significa que a verdadeira sabedoria exige autocontrole e empatia. Mesmo quando temos razão ou sabemos de algo, guardar para nós mesmos ou escolher o momento certo para falar evita conflitos desnecessários e demonstra respeito pelos outros.