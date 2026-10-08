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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida é feita de escolhas, quando se dá um passo para frente...' - Apresentadora mostra por que escolher significa aprender a abrir mão

Reflexão fala sobre o peso do crescimento e mostra que evoluir exige desapego

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

Mudar de vida não acontece de graça, e Ana Maria Braga resumiu esse processo no Mais Você: "A vida é feita de escolhas... quando se dá um passo para frente, alguma coisa vai ficar para trás". O lembrete toca numa ferida comum: o medo da renúncia. Toda vez que escolhemos um novo caminho profissional, encerramos uma etapa ou decidimos mudar de postura, precisamos aceitar a perda daquilo que não nos serve mais.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A apresentadora destacou que tentar segurar tudo ao mesmo tempo trava o progresso. Manter velhos hábitos, ciclos falidos ou apegos por puro comodismo impede a chegada de novas conquistas e atrasa nossa evolução.