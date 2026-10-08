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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:50
Mudar de vida não acontece de graça, e Ana Maria Braga resumiu esse processo no Mais Você: "A vida é feita de escolhas... quando se dá um passo para frente, alguma coisa vai ficar para trás". O lembrete toca numa ferida comum: o medo da renúncia. Toda vez que escolhemos um novo caminho profissional, encerramos uma etapa ou decidimos mudar de postura, precisamos aceitar a perda daquilo que não nos serve mais.
Fazenda de Ana Maria Braga
A apresentadora destacou que tentar segurar tudo ao mesmo tempo trava o progresso. Manter velhos hábitos, ciclos falidos ou apegos por puro comodismo impede a chegada de novas conquistas e atrasa nossa evolução.
Crescer dói, mas abrir mão do passado é o único pedágio para caminhar com leveza. O segredo está em encarar a despedida de certas fases não como um prejuízo, mas como o espaço para o novo e melhores coisas acontecerem.