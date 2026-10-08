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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida é feita de escolhas, quando se dá um passo para frente...' - Apresentadora mostra por que escolher significa aprender a abrir mão

Reflexão fala sobre o peso do crescimento e mostra que evoluir exige desapego

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

Mudar de vida não acontece de graça, e Ana Maria Braga resumiu esse processo no Mais Você: "A vida é feita de escolhas... quando se dá um passo para frente, alguma coisa vai ficar para trás". O lembrete toca numa ferida comum: o medo da renúncia. Toda vez que escolhemos um novo caminho profissional, encerramos uma etapa ou decidimos mudar de postura, precisamos aceitar a perda daquilo que não nos serve mais.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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A apresentadora destacou que tentar segurar tudo ao mesmo tempo trava o progresso. Manter velhos hábitos, ciclos falidos ou apegos por puro comodismo impede a chegada de novas conquistas e atrasa nossa evolução. 

Crescer dói, mas abrir mão do passado é o único pedágio para caminhar com leveza. O segredo está em encarar a despedida de certas fases não como um prejuízo, mas como o espaço para o novo e melhores coisas acontecerem.

@eptvoficial ✨'A vida é feita de escolhas, quando você dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás' ✨#PensamentodoDia #EPTV #MaisVocê #EntreteNews #TikTokMeFezAssistir ♬ som original - EPTV

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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