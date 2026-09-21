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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:17
Ana Maria Braga abriu o 'Mais Você' desta segunda-feira (21) com mais uma um de seus aguardados Pensamento do Dia. Desta vez, a apresentadora das manhãs da TV Globo aproveitou os primeiros minutos do programa para falar sobre a importância de ter atitude diante dos desafios.
Fazenda de Ana Maria Braga
"A vida não entrega sonhos, ela testa se você tem coragem de construí-los", disparou Ana Maria.
O pensamento alerta que apenas desejar algo não é suficiente para fazer acontecer. A reflexão relembra de que nada cai do céu, deixando claro que qualquer conquista exige trabalho duro, resiliência e disposição para enfrentar os obstáculos do caminho.