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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida nunca entrega a conta na mesa errada' - Apresentadora manda a real sobre a lei do retorno

Pensamento fala sobre responsabilidade, atitudes e as consequências das nossas escolhas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:15

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No programa Mais Você,  Ana Maria Braga compartilhou o seu tradicional 'Pensamento do Dia' com uma mensagem forte e direta. "A vida nunca entrega a conta na mesa errada e isso não tem nada a ver com dinheiro", disparou.

A frase serve de alerta para quem tenta fugir das consequências dos próprios atos e reforça a lei do retorno.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

O recado da reflexão seria de que o universo cobra as atitudes de cada um, e as nossas escolhas sempre encontram o seu destino, independentemente de onde tentemos nos esconder. É um choque de realidade sobre assumir a responsabilidade pela própria vida, sem transferir a culpa para o outro.

Além de irem ao ar diariamente na tela da Globo, os pensamentos da apresentadora são sempre compartilhados em suas redes sociais oficiais, onde ganham milhares de compartilhamentos.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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