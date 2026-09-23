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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:15
No programa Mais Você, Ana Maria Braga compartilhou o seu tradicional 'Pensamento do Dia' com uma mensagem forte e direta. "A vida nunca entrega a conta na mesa errada e isso não tem nada a ver com dinheiro", disparou.
A frase serve de alerta para quem tenta fugir das consequências dos próprios atos e reforça a lei do retorno.
Fazenda de Ana Maria Braga
O recado da reflexão seria de que o universo cobra as atitudes de cada um, e as nossas escolhas sempre encontram o seu destino, independentemente de onde tentemos nos esconder. É um choque de realidade sobre assumir a responsabilidade pela própria vida, sem transferir a culpa para o outro.
Além de irem ao ar diariamente na tela da Globo, os pensamentos da apresentadora são sempre compartilhados em suas redes sociais oficiais, onde ganham milhares de compartilhamentos.