Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:11
As reflexões compartilhadas por Ana Maria Braga costumam trazer mensagens de incentivo para encarar os altos e baixos do cotidiano com coragem. Uma de suas frases mais motivadoras sintetiza a essência da resiliência: "A vida sempre vai ter turbulências, o importante é jamais desistir de voar", um lembrete sobre a inevitabilidade dos desafios e a força necessária para superá-los.
Fazenda de Ana Maria Braga
Na prática, a frase aponta que a estabilidade é uma ilusão e que imprevistos, crises e desapontamentos aparecerão inevitavelmente no caminho de qualquer pessoa. O segredo para alcançar a realização pessoal não está em tentar eliminar todas as tempestades, mas sim em fortalecer a coragem e a determinação para continuar avançando, mesmo quando o cenário se mostra adverso
Esse olhar otimista e realista dialoga com momentos de transição profissional ou pessoal, onde o medo de falhar costuma paralisar as iniciativas. Compreender que as turbulências são passageiras permite enxergar os percalços apenas como etapas de aprendizado, e não como motivos para abandonar os próprios objetivos.
Cultivar essa mentalidade no dia a dia é um exercício fundamental de inteligência emocional. Ao adotar a sabedoria destacada por Ana Maria Braga, o indivíduo aprende a abraçar sua própria jornada com leveza e bravura, sabendo que a capacidade de persistir é o verdadeiro motor de qualquer transformação duradoura.