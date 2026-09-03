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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida sempre vai ter turbulências, o importante é jamais desistir de voar' - Apresentadora destaca a resiliência e a importância de persistir diante dos obstáculos

Mensagem reforça que as dificuldades fazem parte da jornada, mas nunca devem impedir a busca pelos próprios sonhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:11

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

As reflexões compartilhadas por Ana Maria Braga costumam trazer mensagens de incentivo para encarar os altos e baixos do cotidiano com coragem. Uma de suas frases mais motivadoras sintetiza a essência da resiliência: "A vida sempre vai ter turbulências, o importante é jamais desistir de voar", um lembrete sobre a inevitabilidade dos desafios e a força necessária para superá-los.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na prática, a frase aponta que a estabilidade é uma ilusão e que imprevistos, crises e desapontamentos aparecerão inevitavelmente no caminho de qualquer pessoa. O segredo para alcançar a realização pessoal não está em tentar eliminar todas as tempestades, mas sim em fortalecer a coragem e a determinação para continuar avançando, mesmo quando o cenário se mostra adverso



Esse olhar otimista e realista dialoga com momentos de transição profissional ou pessoal, onde o medo de falhar costuma paralisar as iniciativas. Compreender que as turbulências são passageiras permite enxergar os percalços apenas como etapas de aprendizado, e não como motivos para abandonar os próprios objetivos.

