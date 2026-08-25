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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amigo leal não muda de lado quando o vento muda de direção' - Apresentadora faz reflexão sobre falsas amizades e lealdade

Frase sobre relações de interesse abriu o Mais Você desta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:55

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

Conhecida por usar a tradicional mensagem do dia para mandar recados e incentivar o público a refletir sobre comportamentos na vida e no cotidiano, Ana Maria Braga decidiu abrir a edição do Mais Você com uma reflexão sobre a sinceridade nas relações pessoais.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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"Amigo leal não muda de lado quando o vento muda de direção", disse a apresentadora sobre pessoas interesseiras e convenientes.

Ana Maria ainda fez questão de fazer uma provocação aos telespectadores e ao fiel escudeiro Louro Mané. "Tem muito amigo que não é leal, né?", complementou Ana Maria.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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