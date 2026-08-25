Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amigo leal não muda de lado quando o vento muda de direção' - Apresentadora faz reflexão sobre falsas amizades e lealdade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:55
Conhecida por usar a tradicional mensagem do dia para mandar recados e incentivar o público a refletir sobre comportamentos na vida e no cotidiano, Ana Maria Braga decidiu abrir a edição do Mais Você com uma reflexão sobre a sinceridade nas relações pessoais.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Amigo leal não muda de lado quando o vento muda de direção", disse a apresentadora sobre pessoas interesseiras e convenientes.
Ana Maria ainda fez questão de fazer uma provocação aos telespectadores e ao fiel escudeiro Louro Mané. "Tem muito amigo que não é leal, né?", complementou Ana Maria.