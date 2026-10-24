Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é!' - Apresentadora diverte ao falar sobre amizades de longa data

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga encontrou uma forma criativa para homenagear as amizades de longa data. Na abertura do Mais Você, ela disparou a seguinte frase do dia: "Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é!".
A analogia comparou o aconchego daquela roupa de dormir desgastada com a segurança de ter amigos antigos. A comunicadora destacou as relações onde não é preciso fingir, medir palavras ou impressionar.
Fazenda de Ana Maria Braga
O pensamento foca na intimidade que apenas a convivência de anos consegue construir. Assim como o pijama favorito, o amigo de longa data traz familiaridade, leveza e a liberdade de ser vulnerável.
A mensagem matinal mostra que o tempo é o maior aliado das conexões verdadeiras. O recado descontraído ressalta que as melhores amizades são aquelas que sobrevivem às fases da vida e se tornam cada vez mais confortáveis.