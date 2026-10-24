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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é!' - Apresentadora diverte ao falar sobre amizades de longa data

Frase fala sobre valorizar as relações antigas que trazem conforto e zero formalidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga encontrou uma forma criativa para homenagear as amizades de longa data. Na abertura do Mais Você, ela disparou a seguinte frase do dia: "Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é!".

A analogia comparou o aconchego daquela roupa de dormir desgastada com a segurança de ter amigos antigos. A comunicadora destacou as relações onde não é preciso fingir, medir palavras ou impressionar.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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O pensamento foca na intimidade que apenas a convivência de anos consegue construir. Assim como o pijama favorito, o amigo de longa data traz familiaridade, leveza e a liberdade de ser vulnerável.

A mensagem matinal mostra que o tempo é o maior aliado das conexões verdadeiras. O recado descontraído ressalta que as melhores amizades são aquelas que sobrevivem às fases da vida e se tornam cada vez mais confortáveis.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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