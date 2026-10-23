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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga tocou o coração dos telespectadores ao dedicar o pensamento do dia à amizade. Logo na abertura do Mais Você, a apresentadora disparou uma frase poética: "Amizade é o nome da rua que leva a gente para casa".
A reflexão destacou o papel de acolhimento que os amigos exercem ao longo da vida. A metáfora usada pela comunicadora compara as relações de parceria a um lugar seguro, onde as pessoas podem ser exatamente quem são, livre de julgamentos e cobranças.
Fazenda de Ana Maria Braga
A frase traduz o sentimento de conforto que apenas pessoas de extrema confiança conseguem proporcionar. Ter um amigo é ter um lugar para onde sempre podemos voltar sempre que o mundo se torna exaustivo.
O recado é um convite para valorizar quem caminha ao nosso lado nas horas difíceis. A mensagem reforça que a verdadeira amizade não é sobre estar junto o tempo todo, mas sobre oferecer um porto seguro.