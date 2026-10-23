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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é o nome da rua que leva a gente para casa' - Apresentadora emociona ao falar sobre a importância que damos aos nossos amigos

No Mais Você, frase escolhida fala sobre definir a importância dos verdadeiros amigos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você
Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga tocou o coração dos telespectadores ao dedicar o pensamento do dia à amizade. Logo na abertura do Mais Você, a apresentadora disparou uma frase poética: "Amizade é o nome da rua que leva a gente para casa".

A reflexão destacou o papel de acolhimento que os amigos exercem ao longo da vida. A metáfora usada pela comunicadora compara as relações de parceria a um lugar seguro, onde as pessoas podem ser exatamente quem são, livre de julgamentos e cobranças.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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A frase traduz o sentimento de conforto que apenas pessoas de extrema confiança conseguem proporcionar. Ter um amigo é ter um lugar para onde sempre podemos voltar sempre que o mundo se torna exaustivo.

O recado é um convite para valorizar quem caminha ao nosso lado nas horas difíceis. A mensagem reforça que a verdadeira amizade não é sobre estar junto o tempo todo, mas sobre oferecer um porto seguro.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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