Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença na sua vida' - Apresentadora ensina o segredo para ignorar o que não importa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:10
Sabe aquela energia preciosa que a gente gasta se estressando com a vida dos outros, fofoca, opinião de quem não paga seus boletos ou com situações que fogem totalmente do nosso controle? Ana Maria Braga colocou o dedo nessa ferida durante o Mais Você ao compartilhar uma daquelas verdades que a gente precisa ler todo santo dia: "Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença na sua vida".
Fazenda de Ana Maria Braga
A frase resume um dos maiores segredos para viver com mais leveza no mundo de hoje. O recado da apresentadora mostra que não devemos ser insensível ou frio com os outros, mas sim priorizar o foco. Gastar tempo e saúde mental tentando agradar todo mundo ou se importar com o que não muda em nada na sua vida é o caminho mais rápido para a exaustão.
Na prática, a lição pede para que façamos um filtro das nossas prioridades. Quando a gente entende que nem toda crítica merece resposta e que nem todo problema precisa virar o nosso, a rotina fica muito mais leve. Afinal, a indiferença, quando bem usada, deixa de ser descaso e vira um verdadeiro ato de amor-próprio.