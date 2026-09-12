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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença na sua vida' - Apresentadora ensina o segredo para ignorar o que não importa

Frase fala sobre a arte de economizar energia com o que não agrega em nada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Sabe aquela energia preciosa que a gente gasta se estressando com a vida dos outros, fofoca, opinião de quem não paga seus boletos ou com situações que fogem totalmente do nosso controle? Ana Maria Braga colocou o dedo nessa ferida durante o Mais Você ao compartilhar uma daquelas verdades que a gente precisa ler todo santo dia: "Aprenda a ser indiferente ao que não faz diferença na sua vida".



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A frase resume um dos maiores segredos para viver com mais leveza no mundo de hoje. O recado da apresentadora mostra que não devemos ser insensível ou frio com os outros, mas sim priorizar o foco. Gastar tempo e saúde mental tentando agradar todo mundo ou se importar com o que não muda em nada na sua vida é o caminho mais rápido para a exaustão.