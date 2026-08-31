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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:25
As manhãs da televisão brasileira contam frequentemente com mensagens de reflexão que conquistam o público pela franqueza e profundidade. A apresentadora Ana Maria Braga resgatou uma reflexão marcante sobre sinceridade para mandar um recado ao público.
Fazenda de Ana Maria Braga
Na mensagem escolhida, ela pontuou que quem aposta na mentira acaba tropeçando na verdade mais cedo ou mais tarde, já que nenhum segredo permanece oculto para sempre. Para ela, a honestidade funciona sempre como a via mais rápida.
Na mensagem escolhida, ela pontuou que quem aposta na mentira acaba tropeçando na verdade mais cedo ou mais tarde, já que nenhum segredo permanece oculto para sempre. Para ela, a honestidade funciona sempre como a via mais rápida.