ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Às vezes mais dolorido, às vezes mais envergonhado, né? Mas é preferível ficar vermelho uma vez só do que roxo a vida inteira' - Apresentadora destaca importância da honestidade na vida

Frase destaca que encarar a realidade de frente é sempre o melhor caminho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:25

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

As manhãs da televisão brasileira contam frequentemente com mensagens de reflexão que conquistam o público pela franqueza e profundidade. A apresentadora Ana Maria Braga resgatou uma reflexão marcante sobre sinceridade para mandar um recado ao público.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na mensagem escolhida, ela pontuou que quem aposta na mentira acaba tropeçando na verdade mais cedo ou mais tarde, já que nenhum segredo permanece oculto para sempre. Para ela, a honestidade funciona sempre como a via mais rápida.