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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Às vezes mais dolorido, às vezes mais envergonhado, né? Mas é preferível ficar vermelho uma vez só do que roxo a vida inteira' - Apresentadora destaca importância da honestidade na vida

Frase destaca que encarar a realidade de frente é sempre o melhor caminho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 12:25

Ana Maria Braga no Mais Você
Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

As manhãs da televisão brasileira contam frequentemente com mensagens de reflexão que conquistam o público pela franqueza e profundidade. A apresentadora Ana Maria Braga resgatou uma reflexão marcante sobre sinceridade para mandar um recado ao público.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Na mensagem escolhida, ela pontuou que quem aposta na mentira acaba tropeçando na verdade mais cedo ou mais tarde, já que nenhum segredo permanece oculto para sempre. Para ela, a honestidade funciona sempre como a via mais rápida.

Na mensagem escolhida, ela pontuou que quem aposta na mentira acaba tropeçando na verdade mais cedo ou mais tarde, já que nenhum segredo permanece oculto para sempre. Para ela, a honestidade funciona sempre como a via mais rápida.

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