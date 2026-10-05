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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Bondade e blush têm que ser na medida certa, caso contrário a gente acaba virando palhaço' - Apresentadora alerta sobre os riscos de ser 'bonzinho demais'

Apresentadora deu conselho no tradicional 'Pensamento do Dia'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A linha entre ser uma pessoa boa e ser feito de bobo é bem tênue, e Ana Maria Braga conseguiu resumir isso no 'Mais Você'. Usando um item indispensável da maquiagem, ela deu um conselho de ouro no Pensamento do Dia.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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"Cuidado! Bondade e blush têm que ser na medida certa, caso contrário a gente acaba virando palhaço", brincou a apresentadora, arrancando risos.

Apesar do tom de piada, a reflexão serve para lembrar que estabelecer limites é essencial até mesmo na hora de ajudar os outros. Quando não sabemos dosar a boa vontade ou dizer "não", corremos o grande risco de ter nossa empatia explorada por quem não merece.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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