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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Bondade e blush têm que ser na medida certa, caso contrário a gente acaba virando palhaço' - Apresentadora alerta sobre os riscos de ser 'bonzinho demais'

Apresentadora deu conselho no tradicional 'Pensamento do Dia'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A linha entre ser uma pessoa boa e ser feito de bobo é bem tênue, e Ana Maria Braga conseguiu resumir isso no 'Mais Você'. Usando um item indispensável da maquiagem, ela deu um conselho de ouro no Pensamento do Dia.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Cuidado! Bondade e blush têm que ser na medida certa, caso contrário a gente acaba virando palhaço", brincou a apresentadora, arrancando risos.