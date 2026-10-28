Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Busque tudo, exceto amor e a morte. Eles vão te encontrar quando chegar a hora' - Apresentadora ensina a ter paciência e lidar com o destino

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga começou o Mais Você trazendo um conselho para quem sofre com a ansiedade. A apresentadora falou sobre o tempo certo das coisas e disparou: "Busque tudo, exceto amor e a morte. Eles vão te encontrar quando chegar a hora".
A reflexão é para quem tenta controlar tudo e sofre por antecipação. Ana sugeriu que o público gaste energia com projetos que dependem do próprio esforço, como estudos e trabalho, em vez de se desesperar atrás de um relacionamento amoroso.
Fazenda de Ana Maria Braga
Segundo a apresentadora, tentar adivinhar o futuro ou forçar um romance só traz desgaste e cansaço. Nem a hora da partida nem a chegada de uma paixão acontecem na marra.
O recado de Ana Maria pede uma vida com menos correria. Para ela, aceitar que algumas coisas têm a hora certa para acontecer traz alívio e evita certas frustrações.