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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Café ruim é igual decisão errada: quando você percebe, já tá tomando' - Apresentadora diverte com reflexão sobre escolhas erradas

Reflexão bem-humorada sobre arrependimentos movimentou as redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:58

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção do público na manhã desta quarta-feira (9) ao escolher um pensamento do dia bem atrevido para abrir o programa 'Mais Você'. A veterana comparou escolhas precipitadas a um café de sabor ruim.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Café ruim é igual decisão errada: quando você percebe, já tá tomando", disse a apresentadora. Segundo ela, muitas vezes, as pessoas entram em situações complicadas ou fazem escolhas ruins por impulso, percebendo o erro apenas quando já estão envolvidas demais no problema. Nesses casos, o estrago já está feito e resta apenas lidar com as consequências.