Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Café ruim é igual decisão errada: quando você percebe, já tá tomando' - Apresentadora diverte com reflexão sobre escolhas erradas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:58
A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção do público na manhã desta quarta-feira (9) ao escolher um pensamento do dia bem atrevido para abrir o programa 'Mais Você'. A veterana comparou escolhas precipitadas a um café de sabor ruim.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Café ruim é igual decisão errada: quando você percebe, já tá tomando", disse a apresentadora. Segundo ela, muitas vezes, as pessoas entram em situações complicadas ou fazem escolhas ruins por impulso, percebendo o erro apenas quando já estão envolvidas demais no problema. Nesses casos, o estrago já está feito e resta apenas lidar com as consequências.
Na legenda da publicação nas redes sociais, Ana Maria ainda provocou o público ao perguntar quem nunca havia passado por uma situação parecida. Internautas se divertiram com a sinceridade da famosa nos comentários, com mensagens como "Perfeito, Aninha", "Foi fundo" e "E quem nunca?".