Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Café ruim é igual decisão errada: quando você percebe, já tá tomando' - Apresentadora diverte com reflexão sobre escolhas erradas

Reflexão bem-humorada sobre arrependimentos movimentou as redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:58

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção do público na manhã desta quarta-feira (9) ao escolher um pensamento do dia bem atrevido para abrir o programa 'Mais Você'. A veterana comparou escolhas precipitadas a um café de sabor ruim.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"Café ruim é igual decisão errada: quando você percebe, já tá tomando", disse a apresentadora. Segundo ela, muitas vezes, as pessoas entram em situações complicadas ou fazem escolhas ruins por impulso, percebendo o erro apenas quando já estão envolvidas demais no problema. Nesses casos, o estrago já está feito e resta apenas lidar com as consequências.

Na legenda da publicação nas redes sociais, Ana Maria ainda provocou o público ao perguntar quem nunca havia passado por uma situação parecida. Internautas se divertiram com a sinceridade da famosa nos comentários, com mensagens como "Perfeito, Aninha", "Foi fundo" e "E quem nunca?".

Leia mais

Imagem - MC Guimê surpreende fãs e revela desejo de abandonar o funk para virar cantor gospel

MC Guimê surpreende fãs e revela desejo de abandonar o funk para virar cantor gospel

Imagem - Aos 34 anos, Yudi Tamashiro surpreende ao revelar resultado de harmonização e recebe elogio de Michelle Bolsonaro

Aos 34 anos, Yudi Tamashiro surpreende ao revelar resultado de harmonização e recebe elogio de Michelle Bolsonaro

Imagem - 'Ele resolve tudo': Atitude do namorado de Gracyanne Barbosa após vestido arrebentar surpreende web

'Ele resolve tudo': Atitude do namorado de Gracyanne Barbosa após vestido arrebentar surpreende web

Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Cantora baiana Ana Mametto leva miniturnê para Portugal

Cantora baiana Ana Mametto leva miniturnê para Portugal
Imagem - Jean-Claude Van Damme revela mudança radical na alimentação aos 65 anos e surpreende com declaração polêmica sobre ovo: ‘A clara é a pior parte’

Jean-Claude Van Damme revela mudança radical na alimentação aos 65 anos e surpreende com declaração polêmica sobre ovo: ‘A clara é a pior parte’