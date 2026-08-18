Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Certifique-se de que a sua alma se encha mais do que as suas mãos' - Apresentadora deu recado importante sobre o valor da vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14:43
Apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga dedicou o tradicional "Pensamento do Dia" desta terça-feira (18) a homenagear a atriz Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos, em São Paulo. Tocada pela partida de um dos maiores ícones da história da televisão brasileira, a comunicadora abriu a atração matinal da TV Globo propondo uma reflexão sobre a efemeridade da existência humana.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Certifique-se de que a sua alma se encha mais do que as suas mãos", declarou a apresentadora na abertura do programa.
Com a mensagem, Ana Maria ressaltou que o valor real da trajetória de qualquer pessoa reside no legado afetivo, na sabedoria e nas memórias construídas ao longo dos anos, e não apenas no acúmulo material. A reflexão marca um tributo à história de Laura Cardoso, marcada por mais de oito décadas de dedicação à arte e por uma postura generosa nos bastidores da teledramaturgia nacional.