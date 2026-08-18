Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Certifique-se de que a sua alma se encha mais do que as suas mãos' - Apresentadora deu recado importante sobre o valor da vida

Frase fez parte de uma homenagem à atriz Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14:43

Ana Maria Braga no 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

Apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga dedicou o tradicional "Pensamento do Dia" desta terça-feira (18) a homenagear a atriz Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos, em São Paulo. Tocada pela partida de um dos maiores ícones da história da televisão brasileira, a comunicadora abriu a atração matinal da TV Globo propondo uma reflexão sobre a efemeridade da existência humana.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"Certifique-se de que a sua alma se encha mais do que as suas mãos", declarou a apresentadora na abertura do programa.

Com a mensagem, Ana Maria ressaltou que o valor real da trajetória de qualquer pessoa reside no legado afetivo, na sabedoria e nas memórias construídas ao longo dos anos, e não apenas no acúmulo material. A reflexão marca um tributo à história de Laura Cardoso, marcada por mais de oito décadas de dedicação à arte e por uma postura generosa nos bastidores da teledramaturgia nacional.

Leia mais

Imagem - O que Laura Cardoso pensava sobre a morte? Veterana surpreendeu com lição de vida

O que Laura Cardoso pensava sobre a morte? Veterana surpreendeu com lição de vida

Imagem - Nascida antes da TV, Laura Cardoso bateu recorde histórico na teledramaturgia brasileira

Nascida antes da TV, Laura Cardoso bateu recorde histórico na teledramaturgia brasileira

Imagem - Laura Cardoso morreu de quê? Atriz estava em casa, em São Paulo

Laura Cardoso morreu de quê? Atriz estava em casa, em São Paulo

Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Fernanda Montenegro abre o coração e se emociona ao falar de Laura Cardoso: ‘Insubstituível’

Fernanda Montenegro abre o coração e se emociona ao falar de Laura Cardoso: ‘Insubstituível’
Imagem - Agricultor segue conselho de inteligência artificial, perde toda a plantação e tem prejuízo incalculável após resposta errada da IA

Agricultor segue conselho de inteligência artificial, perde toda a plantação e tem prejuízo incalculável após resposta errada da IA
Imagem - Quem são os filhos de Glória Menezes? Conheça a família da atriz

Quem são os filhos de Glória Menezes? Conheça a família da atriz