Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional' - Apresentadora dá conselho sobre ter o descanso merecido após trabalhar duro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:50
O cansaço da rotina foi o tema do conselho de Ana Maria Braga na abertura do Mais Você. A apresentadora falou sobre uma nova forma de enxergar o lazer: "Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional".
A reflexão defende que gastar dinheiro com descanso não deve ser encarado como desperdício, mas como uma reparação justa. A comunicadora destacou que o cansaço diário exige recompensas à altura para manter a saúde mental em dia.
Fazenda de Ana Maria Braga
A mensagem muda a perspectiva sobre o uso do próprio dinheiro. Em vez de focar apenas nas obrigações, o pensamento sugere que investir em experiências e pausas é vital para continuar suportando as pressões da vida.
O recado é um incentivo ao autocuidado e à quebra da rotina desgastante. Ana Maria lembrou que proporcionar momentos de alegria a si mesmo é uma dívida que todos deveriam se preocupar em pagar.