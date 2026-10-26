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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional' - Apresentadora dá conselho sobre ter o descanso merecido após trabalhar duro

Conselho fala sobre investir em momentos de lazer como recompensa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

O cansaço da rotina foi o tema do conselho de Ana Maria Braga na abertura do Mais Você. A apresentadora falou sobre uma nova forma de enxergar o lazer: "Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional".



A reflexão defende que gastar dinheiro com descanso não deve ser encarado como desperdício, mas como uma reparação justa. A comunicadora destacou que o cansaço diário exige recompensas à altura para manter a saúde mental em dia.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A mensagem muda a perspectiva sobre o uso do próprio dinheiro. Em vez de focar apenas nas obrigações, o pensamento sugere que investir em experiências e pausas é vital para continuar suportando as pressões da vida.

