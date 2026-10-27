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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Cuida do ego, porque nós não somos, nós estamos. Você não é aquilo que você pensa que é' - Apresentadora alerta sobre vaidade

Frase nos lembra que poder e dinheiro passam rápido e pede pés no chão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga abriu o Mais Você com um recado para quem deixa o sucesso subir à cabeça. Na manhã do programa, a apresentadora mandou a real para o público: "Cuida do ego, porque nós não somos, nós estamos. Você não é aquilo que você pensa que é".



A mensagem serve de alerta contra a arrogância provocada por dinheiro ou status social, que é a posição ou importância que alguém tem no trabalho ou na sociedade. Ana lembrou que cargos de chefia e bens materiais não duram para sempre e podem mudar de uma hora para outra.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

O conselho mostra que o trabalho que uma pessoa faz não define quem ela é por dentro. Para a comunicadora, achar que vale mais do que os outros por causa de um emprego melhor é um erro que só afasta as pessoas.

