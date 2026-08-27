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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Cuidado com o estresse: mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro' - Apresentadora faz alerta sobre pressa e autocuidado

Frase desta quinta-feira (27) é um conselho para refletir sobre sobrecarga e saúde mental

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:36

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta quinta-feira (27) com um recado direto aos telespectadores sobre a pressa e a sobrecarga da rotina. Conhecida por usar os primeiros minutos da atração da TV Globo para compartilhar lições práticas e bem-humoradas, a apresentadora chamou a atenção do público para a necessidade urgente de desacelerar: "Cuidado com o estresse: mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro".

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A reflexão também foi compartilhada nos perfis oficiais da comunicadora nas redes sociais, onde ela costuma registrar as frases do dia e abrir espaço para a troca de experiências com os seguidores. Nas redes, Ana Maria aprofundou o tema e alertou sobre o perigo de priorizar compromissos profissionais e cobranças externas em detrimento do próprio equilíbrio físico e emocional.