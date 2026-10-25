Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Cuide da sua energia, porque tem gente querendo fazer gato na sua luz' - Apresentadora alerta sobre vampiros energéticos e pessoas tóxicas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:50
A proteção emocional guiou o pensamento do dia de Ana Maria Braga na abertura do Mais Você. A apresentadora aproveitou o momento para dar um choque de realidade nos telespectadores: "Cuide da sua energia, porque tem gente querendo fazer gato na sua luz".
A mensagem é um alerta contra pessoas que se aproximam apenas para sugar a energia dos outros. A veterana enfatizou a importância de blindar a própria mente contra aqueles que vivem de pessimismo e reclamação.
Fazenda de Ana Maria Braga
A metáfora do "gato de luz" ilustra perfeitamente o comportamento de quem rouba o brilho do outro para suprir as próprias faltas. O conselho nos lembra da necessidade de cortar laços com pessoas que não acrescentam nada de positivo.
Para Ana Maria, manter a própria energia intacta exige impor limites rigorosos. O aviso ensina que ser seletivo com as companhias é uma questão de sobrevivência e de cuidado com a própria saúde mental.