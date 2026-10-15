Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'De mentirinha em mentirinha, você pode perder um grande amor ou uma grande amizade. Pensa nisso!' - Apresentadora dá puxão de orelha sobre sinceridade nos relacionamentos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10:50
Em clima de reflexão no Mais Você, Ana Maria Braga cobrou sinceridade do público ao afirmar: "De mentirinha em mentirinha, você pode perder um grande amor ou uma grande amizade. Pensa nisso!".
O recado foi para quem tem o hábito de omitir fatos ou contar aquelas "mentirinhas" para evitar conflitos. A comunicadora alertou que a falta de transparência é um veneno que acaba com qualquer relação.
Fazenda de Ana Maria Braga
Para Ana, a confiança é como um cristal: uma vez trincada por pequenas mentiras, a relação nunca mais volta a ter a mesma pureza. O acúmulo de falsidades cria uma ponte impossível de ser cruzada.
A receita da apresentadora para manter quem se ama por perto é investir na verdade. Encarar conversas difíceis com honestidade é a única forma de construir relações sólidas e duradouras.