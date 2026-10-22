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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:50
O desapego e o encerramento de ciclos foram o foco de Ana Maria Braga na abertura do Mais Você. A apresentadora entregou um pensamento profundo para quem está lidando com separações: "Deixar ir não significar deixar de sentir".
A frase é quase um conforto para quem sofre com o fim de relacionamentos amorosos ou amizades. Ana Maria pontuou que o afastamento de uma pessoa não apaga automaticamente o amor construído ao longo do tempo.
Fazenda de Ana Maria Braga
A mensagem valida a dor de quem precisou tomar a difícil decisão de seguir em frente. É possível amar ou ter carinho por alguém e, ainda assim, entender que a convivência já não é saudável ou viável.
O conselho reforça que a ausência não acaba com os sentimentos. A apresentadora lembrou que afastar-se é um ato de autopreservação, mesmo que o coração continue carregando lembranças e emoções.