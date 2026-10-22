Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Deixar ir não significar deixar de sentir' - Apresentadora explica a diferença entre seguir em frente e esquecer

Frase fala sobre desapego emocional e a permanência dos sentimentos após uma separação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução | Instagram

O desapego e o encerramento de ciclos foram o foco de Ana Maria Braga na abertura do Mais Você. A apresentadora entregou um pensamento profundo para quem está lidando com separações: "Deixar ir não significar deixar de sentir".

A frase é quase um conforto para quem sofre com o fim de relacionamentos amorosos ou amizades. Ana Maria pontuou que o afastamento de uma pessoa não apaga automaticamente o amor construído ao longo do tempo.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

A mensagem valida a dor de quem precisou tomar a difícil decisão de seguir em frente. É possível amar ou ter carinho por alguém e, ainda assim, entender que a convivência já não é saudável ou viável.

O conselho reforça que a ausência não acaba com os sentimentos. A apresentadora lembrou que afastar-se é um ato de autopreservação, mesmo que o coração continue carregando lembranças e emoções.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 19 a 24 de outubro na Globo

Imagem - Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (22 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (22 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

Mais recentes

Imagem - The Voice Brasil cancela gravação após denúncia de funcionários sobre voto nas eleições; entenda

The Voice Brasil cancela gravação após denúncia de funcionários sobre voto nas eleições; entenda
Imagem - Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno

Escondidinho de carne moída gratinado: receita cremosa e prática para o almoço não precisa ir ao forno
Imagem - Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)

Solteiros podem se surpreender no amor e casais terão conversas decisivas hoje (22 de outubro)