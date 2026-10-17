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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Duas escolhas: afundar ou aprender a nadar' - Apresentadora emociona com mensagem sobre força e superação

Frase enaltece pessoas fortes e lembra que o sucesso e a estabilidade emocional vêm com as piores tempestades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Com tom encorajador no Mais Você, Ana Maria Braga refletiu sobre o poder da superação ao afirmar: "Por trás de cada pessoa forte existe uma história de tempestade e duas escolhas: afundar ou aprender a nadar".

A frase desmistifica a ideia de que o sucesso cai do céu. A apresentadora lembrou que pessoas admiradas por sua garra geralmente não nasceram prontas, mas foram moldadas pelos traumas e obstáculos que enfrentaram.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

De acordo com Ana, o momento de crise é crucial. Quando a vida te joga em mar aberto, o instinto de sobrevivência é a única ferramenta capaz de evitar o afogamento.

