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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:50
Com tom encorajador no Mais Você, Ana Maria Braga refletiu sobre o poder da superação ao afirmar: "Por trás de cada pessoa forte existe uma história de tempestade e duas escolhas: afundar ou aprender a nadar".
A frase desmistifica a ideia de que o sucesso cai do céu. A apresentadora lembrou que pessoas admiradas por sua garra geralmente não nasceram prontas, mas foram moldadas pelos traumas e obstáculos que enfrentaram.
Fazenda de Ana Maria Braga
De acordo com Ana, o momento de crise é crucial. Quando a vida te joga em mar aberto, o instinto de sobrevivência é a única ferramenta capaz de evitar o afogamento.
A lição que fica é a de não invejar a força alheia sem reconhecer as batalhas enfrentadas no escuro. Transformar a dor em combustível é o verdadeiro diferencial de quem decide aprender a nadar em águas turbulentas.