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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ela ajuda você a atravessar a chuva' - Apresentadora dá conselho valioso sobre fé

Reflexão mostra como a fé atua nos momentos mais difíceis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:45

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No pensamento do dia do Mais Você, Ana Maria Braga se abriu com o público. A apresentadora explicou que a espiritualidade e a crença não servem para blindar ninguém contra os problemas, mas sim para dar fôlego quando os problemas apertam.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Durante o programa, a reflexão girou em torno de uma frase marcante: "O guarda-chuva não faz a chuva parar, né? Porque continua chovendo. Ele ajuda você a atravessar a chuva. A fé também não impede dias difíceis. Se você estiver tendo um dia difícil, mas ela dá força para você continuar, isso é que faz a diferença".

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Muitas pessoas se frustram por acreditarem que, ao manterem pensamentos positivos ou uma crença forte, os obstáculos vão desaparecer milagrosamente. Ana Maria pontua que o mundo real não funciona assim: as contas chegam, os imprevistos acontecem e os dias ruins chegam para todo mundo.

A diferença está na forma que atravessamos o temporal. Assim como sair de casa com um guarda-chuva não impede que a água caia do céu, mas evita que você chegue completamente encharcado ao seu destino, a fé funciona como um escudo. Ela não acaba com o problema, mas protege o emocional e dá o suporte necessário para dar o próximo passo, mesmo quando tudo parece ruim.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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