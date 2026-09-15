Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ela ajuda você a atravessar a chuva' - Apresentadora dá conselho valioso sobre fé

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:45
No pensamento do dia do Mais Você, Ana Maria Braga se abriu com o público. A apresentadora explicou que a espiritualidade e a crença não servem para blindar ninguém contra os problemas, mas sim para dar fôlego quando os problemas apertam.
Fazenda de Ana Maria Braga
Durante o programa, a reflexão girou em torno de uma frase marcante: "O guarda-chuva não faz a chuva parar, né? Porque continua chovendo. Ele ajuda você a atravessar a chuva. A fé também não impede dias difíceis. Se você estiver tendo um dia difícil, mas ela dá força para você continuar, isso é que faz a diferença".
Muitas pessoas se frustram por acreditarem que, ao manterem pensamentos positivos ou uma crença forte, os obstáculos vão desaparecer milagrosamente. Ana Maria pontua que o mundo real não funciona assim: as contas chegam, os imprevistos acontecem e os dias ruins chegam para todo mundo.
A diferença está na forma que atravessamos o temporal. Assim como sair de casa com um guarda-chuva não impede que a água caia do céu, mas evita que você chegue completamente encharcado ao seu destino, a fé funciona como um escudo. Ela não acaba com o problema, mas protege o emocional e dá o suporte necessário para dar o próximo passo, mesmo quando tudo parece ruim.