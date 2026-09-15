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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ela ajuda você a atravessar a chuva' - Apresentadora dá conselho valioso sobre fé

Reflexão mostra como a fé atua nos momentos mais difíceis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:45

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No pensamento do dia do Mais Você, Ana Maria Braga se abriu com o público. A apresentadora explicou que a espiritualidade e a crença não servem para blindar ninguém contra os problemas, mas sim para dar fôlego quando os problemas apertam.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Durante o programa, a reflexão girou em torno de uma frase marcante: "O guarda-chuva não faz a chuva parar, né? Porque continua chovendo. Ele ajuda você a atravessar a chuva. A fé também não impede dias difíceis. Se você estiver tendo um dia difícil, mas ela dá força para você continuar, isso é que faz a diferença".

Muitas pessoas se frustram por acreditarem que, ao manterem pensamentos positivos ou uma crença forte, os obstáculos vão desaparecer milagrosamente. Ana Maria pontua que o mundo real não funciona assim: as contas chegam, os imprevistos acontecem e os dias ruins chegam para todo mundo.

