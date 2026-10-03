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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Escolher uma coisa é abrir mão de muitas outras' - Apresentadora faz alerta sobre o peso das escolhas

Apresentadora falou sobre o poder das renúncias e a importância de pensar duas vezes antes de tomar grandes decisões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga sofre lesão nos olhos por uso do ar-condicionado quente Crédito: Reprodução/Instagram

Toda escolha tem seu preço. Foi exatamente essa a mensagem que Ana Maria Braga deixou ao abrir o 'Mais Você' com mais um de seus famosos pensamentos. A apresentadora convidou o público a refletir sobre as consequências de cada passo que damos.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Pense bem antes de fazer uma escolha. Escolher uma coisa é abrir mão de muitas outras. Então, pensa direitinho", aconselhou.