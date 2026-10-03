Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Escolher uma coisa é abrir mão de muitas outras' - Apresentadora faz alerta sobre o peso das escolhas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:50
Toda escolha tem seu preço. Foi exatamente essa a mensagem que Ana Maria Braga deixou ao abrir o 'Mais Você' com mais um de seus famosos pensamentos. A apresentadora convidou o público a refletir sobre as consequências de cada passo que damos.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Pense bem antes de fazer uma escolha. Escolher uma coisa é abrir mão de muitas outras. Então, pensa direitinho", aconselhou.
A reflexão nos lembra que a vida adulta é feita de renúncias e que cada "sim" carrega uma série de "nãos". Um conselho prático e direto para aplicar antes de bater o martelo sobre qualquer escolha importante da vida.