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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Existe gente que brilha, mas o bom mesmo é gente que ilumina!' - Apresentadora reflete sobre amizades leais

Comunicadora refletiu sobre a diferença entre quem busca a atenção apenas para si

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga retornou ao Mais Você
Ana Maria Braga retornou ao Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Em tempos onde todo mundo disputa atenção, Ana Maria Braga fez questão de valorizar a nobreza de quem estende a mão sem esperar por uma recompensa ou aplausos. Durante o Mais Você, a apresentadora disse: "Existe gente que brilha, mas o bom mesmo é gente que ilumina!".

A reflexão nos faz lembrar que ser uma pessoa talentosa, atraente ou bem-sucedida é louvável, mas colocar esse dom a serviço de quem está ao redor é o que verdadeiramente transforma.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

A comunicadora pontuou a diferença entre a vaidade e o impacto positivo nas pessoas. Enquanto alguns buscam o brilho próprio para alimentar o ego, outros preferem iluminar caminhos, oferecendo acolhimento, palavras de apoio e segurança.

No dia a dia, estar cercado de companhias que torcem pelas nossas vitórias faz toda a diferença. Afinal, a presença mais marcante nem sempre é a que chama mais atenção, mas a que deixa todo mundo em paz.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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