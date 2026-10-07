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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:50
Em tempos onde todo mundo disputa atenção, Ana Maria Braga fez questão de valorizar a nobreza de quem estende a mão sem esperar por uma recompensa ou aplausos. Durante o Mais Você, a apresentadora disse: "Existe gente que brilha, mas o bom mesmo é gente que ilumina!".
A reflexão nos faz lembrar que ser uma pessoa talentosa, atraente ou bem-sucedida é louvável, mas colocar esse dom a serviço de quem está ao redor é o que verdadeiramente transforma.
Fazenda de Ana Maria Braga
A comunicadora pontuou a diferença entre a vaidade e o impacto positivo nas pessoas. Enquanto alguns buscam o brilho próprio para alimentar o ego, outros preferem iluminar caminhos, oferecendo acolhimento, palavras de apoio e segurança.
No dia a dia, estar cercado de companhias que torcem pelas nossas vitórias faz toda a diferença. Afinal, a presença mais marcante nem sempre é a que chama mais atenção, mas a que deixa todo mundo em paz.