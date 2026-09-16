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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

A apresentadora incentivou o público a agir sem medo do julgamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:20

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

A quarta-feira (16) começou com um puxão de orelha motivacional durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga mandou um recado aos telespectadores sobre a paralisia causada pelo medo de errar e pelas opiniões dos outros.

"Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado! Vai lá, vai fazer! Bota a cara no jogo, entra no jogo!", disse a apresentadora.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria também levou a reflexão para o seu perfil no Instagram, na legenda da publicação, Ana Maria questionou os seguidores sobre quantas oportunidades eles já perderam por receio da opinião dos outros.

Para a apresentadora, o ciclo de quem realiza é formado por tentativas, erros e aprendizados. Em contrapartida, ela pontuou que quem opta por ficar parado tem tempo livre apenas para apontar defeitos na vida dos outros. 

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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