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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:20
A quarta-feira (16) começou com um puxão de orelha motivacional durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga mandou um recado aos telespectadores sobre a paralisia causada pelo medo de errar e pelas opiniões dos outros.
"Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado! Vai lá, vai fazer! Bota a cara no jogo, entra no jogo!", disse a apresentadora.
Fazenda de Ana Maria Braga
Ana Maria também levou a reflexão para o seu perfil no Instagram, na legenda da publicação, Ana Maria questionou os seguidores sobre quantas oportunidades eles já perderam por receio da opinião dos outros.
Para a apresentadora, o ciclo de quem realiza é formado por tentativas, erros e aprendizados. Em contrapartida, ela pontuou que quem opta por ficar parado tem tempo livre apenas para apontar defeitos na vida dos outros.