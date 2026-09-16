ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

A apresentadora incentivou o público a agir sem medo do julgamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:20

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A quarta-feira (16) começou com um puxão de orelha motivacional durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga mandou um recado aos telespectadores sobre a paralisia causada pelo medo de errar e pelas opiniões dos outros.

"Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado! Vai lá, vai fazer! Bota a cara no jogo, entra no jogo!", disse a apresentadora.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Ana Maria também levou a reflexão para o seu perfil no Instagram, na legenda da publicação, Ana Maria questionou os seguidores sobre quantas oportunidades eles já perderam por receio da opinião dos outros.