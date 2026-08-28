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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falta de consideração não se resolve com cobrança, não adianta...' - Apresentadora dá conselho afiado sobre consideração

Frase desta sexta-feira (28) foi uma reflexão sobre limites nas relações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:09

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta sexta-feira (28) em clima total de fim de semana, mas surpreendeu ao mandar um recado afiado sobre relacionamentos e respeito logo nos primeiros minutos da atração na Globo.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Sem papas na língua, a apresentadora compartilhou seu tradicional "pensamento do dia" com foco em inteligência emocional e autopreservação. "Falta de consideração não se resolve com cobrança, não adianta. Se resolve com distância. É o mais eficaz que tem, tá?", disparou, defendendo o afastamento como a melhor resposta para comportamentos desagradáveis.

Ana Maria celebrou a chegada do final da sexta-feira e convidou o público a acompanhar seus conteúdos nas redes sociais ao longo do fim de semana.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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