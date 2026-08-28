Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falta de consideração não se resolve com cobrança, não adianta...' - Apresentadora dá conselho afiado sobre consideração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 11:09
Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta sexta-feira (28) em clima total de fim de semana, mas surpreendeu ao mandar um recado afiado sobre relacionamentos e respeito logo nos primeiros minutos da atração na Globo.
Fazenda de Ana Maria Braga
Sem papas na língua, a apresentadora compartilhou seu tradicional "pensamento do dia" com foco em inteligência emocional e autopreservação. "Falta de consideração não se resolve com cobrança, não adianta. Se resolve com distância. É o mais eficaz que tem, tá?", disparou, defendendo o afastamento como a melhor resposta para comportamentos desagradáveis.
Ana Maria celebrou a chegada do final da sexta-feira e convidou o público a acompanhar seus conteúdos nas redes sociais ao longo do fim de semana.