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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:50
No comando do Mais Você, Ana Maria Braga propôs uma reflexão profunda sobre prioridades ao afirmar: "Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz".
A mensagem vai na contramão da cultura de ostentação que domina as redes sociais. A apresentadora lembrou que bens materiais trazem conforto temporário, mas não curam a ansiedade de quem tem uma mente turbulenta ou relacionamentos vazios.
Fazenda de Ana Maria Braga
Segundo a comunicadora, o verdadeiro luxo é poder colocar a cabeça no travesseiro sem peso na consciência. Uma casa simples com harmonia vale infinitamente mais do que uma mansão repleta de gritos e brigas.
A lição do dia é valorizar os pequenos momentos de silêncio e as conexões de verdade. Correr atrás de dinheiro é válido, mas nunca ao custo de vender a própria paz ou abrir mão da saúde mental no processo.