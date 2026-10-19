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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz' - Apresentadora reflete sobre o que realmente importa

Frase aponta que a paz de espírito é o maior tesouro que alguém pode conquistar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga retornou ao Mais Você
Ana Maria Braga retornou ao Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No comando do Mais Você, Ana Maria Braga propôs uma reflexão profunda sobre prioridades ao afirmar: "Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz".

A mensagem vai na contramão da cultura de ostentação que domina as redes sociais. A apresentadora lembrou que bens materiais trazem conforto temporário, mas não curam a ansiedade de quem tem uma mente turbulenta ou relacionamentos vazios.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Segundo a comunicadora, o verdadeiro luxo é poder colocar a cabeça no travesseiro sem peso na consciência. Uma casa simples com harmonia vale infinitamente mais do que uma mansão repleta de gritos e brigas.

A lição do dia é valorizar os pequenos momentos de silêncio e as conexões de verdade. Correr atrás de dinheiro é válido, mas nunca ao custo de vender a própria paz ou abrir mão da saúde mental no processo.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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