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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz' - Apresentadora reflete sobre o que realmente importa

Frase aponta que a paz de espírito é o maior tesouro que alguém pode conquistar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga retornou ao Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No comando do Mais Você, Ana Maria Braga propôs uma reflexão profunda sobre prioridades ao afirmar: "Felicidade não está nos luxos. Está onde você vive em paz".



A mensagem vai na contramão da cultura de ostentação que domina as redes sociais. A apresentadora lembrou que bens materiais trazem conforto temporário, mas não curam a ansiedade de quem tem uma mente turbulenta ou relacionamentos vazios.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Segundo a comunicadora, o verdadeiro luxo é poder colocar a cabeça no travesseiro sem peso na consciência. Uma casa simples com harmonia vale infinitamente mais do que uma mansão repleta de gritos e brigas.

