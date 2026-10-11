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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:50
No Mais Você, Ana Maria Braga divertiu e fez o público pensar ao disparar: "Gente falsa é igual a leite fervendo: virou as costas... já sabe, né?".
O recado fala sobre a convivência com pessoas que mantêm uma postura doce pela frente, mas armam confusão assim que você sai pela porta. A apresentadora lembrou que a traição de confiança costuma acontecer por falta de atenção.
Fazenda de Ana Maria Braga
Segundo Ana Maria, assim como a panela no fogo alto exige vigilância constante para não sujar o fogão, certas pessoas precisam de cuidado redobrado para evitar dores de cabeça e intrigas na vida ou no trabalho.
A recomendação para evitar o estrago é prestar atenção nos sinais e manter o filtro bem afiado. Cortar a intimidade com quem não passa segurança é a melhor receita para preservar a paz e evitar fofocas.