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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Já que aquilo que é bonito é para se mostrar...' - Apresentadora dá aula de autoestima e autoconfiança

Apresentadora divertiu o público logo cedo ao incentivar a autoconfiança

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga abriu o Mais Você com uma dose extra de amor-próprio e bom humor. A apresentadora escolheu uma reflexão descontraída para iniciar o programa: "Já que aquilo que é bonito é para se mostrar... se preparem porque estou saindo de casa".

O conselho do dia apostou na leveza para falar sobre autoestima. A veterana da Globo incentivou os telespectadores a reconhecerem a própria beleza e a não terem vergonha de exibir autoconfiança.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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A mensagem é um lembrete para que as pessoas valorizem suas próprias qualidades em vez de se esconderem. O tom descontraído da frase quebra a ideia de que enxergar o próprio valor é um ato de arrogância.

Para a comunicadora, começar o dia elogiando a si mesmo é o primeiro passo para afastar a insegurança.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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