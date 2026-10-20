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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga abriu o Mais Você com uma dose extra de amor-próprio e bom humor. A apresentadora escolheu uma reflexão descontraída para iniciar o programa: "Já que aquilo que é bonito é para se mostrar... se preparem porque estou saindo de casa".
O conselho do dia apostou na leveza para falar sobre autoestima. A veterana da Globo incentivou os telespectadores a reconhecerem a própria beleza e a não terem vergonha de exibir autoconfiança.
Fazenda de Ana Maria Braga
A mensagem é um lembrete para que as pessoas valorizem suas próprias qualidades em vez de se esconderem. O tom descontraído da frase quebra a ideia de que enxergar o próprio valor é um ato de arrogância.
Para a comunicadora, começar o dia elogiando a si mesmo é o primeiro passo para afastar a insegurança.