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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:50
Para levantar a energia do Mais Você, Ana Maria Braga mostrou que o amor-próprio está em dia ao brincar: "Já que aquilo que é bonito é para se mostrar… se preparem porque estou saindo de casa".
A frase cheia de humor é um empurrão para quem acorda com a autoestima lá embaixo. A apresentadora deixou claro que não há problema nenhum em se achar incrível, se arrumar para si mesma e dominar o mundo com a cabeça erguida.
Fazenda de Ana Maria Braga
Para Ana Maria, a vaidade na medida certa é um escudo contra o desânimo. Celebrar a própria beleza, sem depender de elogios dos outros ou aprovação, é um exercício diário para alcançar a independência.
A dica para o dia render mais é colocar a melhor roupa, olhar no espelho com gentileza e sair para a rua com a confiança de quem sabe o próprio valor. Afinal, a beleza começa de dentro para fora.