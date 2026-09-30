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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões

Reflexão fala sobre diálogo sem gritaria e como manter a calma sem perder a razão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No Mais Você, Ana Maria Braga resumiu o valor de uma boa conversa sem brigas: "Levante as suas palavras, não a sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não os trovões". A reflexão traz uma regra básica que muita gente esquece no calor de uma discussão: gritar não dá razão a ninguém e não leva a lugar algum.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Quando alguém apela para a grosseria ou pelo grito, o foco da discussão se perde e vira apenas barulho, assim como um trovão que assusta, mas não fertiliza a terra. O que realmente convence, resolve desentendimentos e constrói relações é a firmeza e educação de quem fala.