Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:50
No Mais Você, Ana Maria Braga resumiu o valor de uma boa conversa sem brigas: "Levante as suas palavras, não a sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não os trovões". A reflexão traz uma regra básica que muita gente esquece no calor de uma discussão: gritar não dá razão a ninguém e não leva a lugar algum.
Fazenda de Ana Maria Braga
Quando alguém apela para a grosseria ou pelo grito, o foco da discussão se perde e vira apenas barulho, assim como um trovão que assusta, mas não fertiliza a terra. O que realmente convence, resolve desentendimentos e constrói relações é a firmeza e educação de quem fala.
Na vida, seja no casamento, no trabalho ou na criação dos filhos, a apresentadora dá um conselho a quem perde a paciência com facilidade. Agir como a chuva mansa significa ter a capacidade de colocar limites, expor pontos de vista e ensinar sem precisar humilhar ou aumentar a voz.