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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões

Reflexão fala sobre diálogo sem gritaria e como manter a calma sem perder a razão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

No Mais Você, Ana Maria Braga resumiu o valor de uma boa conversa sem brigas: "Levante as suas palavras, não a sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não os trovões". A reflexão traz uma regra básica que muita gente esquece no calor de uma discussão: gritar não dá razão a ninguém e não leva a lugar algum.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Quando alguém apela para a grosseria ou pelo grito, o foco da discussão se perde e vira apenas barulho, assim como um trovão que assusta, mas não fertiliza a terra. O que realmente convence, resolve desentendimentos e constrói relações é a firmeza e educação de quem fala.

Na vida, seja no casamento, no trabalho ou na criação dos filhos, a apresentadora dá um conselho a quem perde a paciência com facilidade. Agir como a chuva mansa significa ter a capacidade de colocar limites, expor pontos de vista e ensinar sem precisar humilhar ou aumentar a voz.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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