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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:33
Quem acha que ganha uma discussão no grito ou na base da força precisa rever os conceitos rapidinho. Ana Maria Braga deu aquela aula de sabedoria no Mais Você ao compartilhar uma reflexão que serve para qualquer relação, seja em casa, no trabalho ou nas redes: "Levante as suas palavras, não a sua voz. É a chuva que faz crescer as flores, não os trovões".
Fazenda de Ana Maria Braga
A comparação mostra exatamente o que acontece na prática. O trovão faz muito barulho, assusta e deixa todo mundo na defensiva, mas não cultiva nada. Já a chuva cai mansa, no tempo certo, e é isso que faz a vida florescer.
O recado da apresentadora deixa claro que, berrar ou perder a linha só gera confusão e afasta as pessoas, enquanto argumentos sólidos, ditos com firmeza e inteligência, constroem pontes e geram resultados de verdade. No fim das contas, a verdadeira autoridade não vem do volume da voz, mas do peso e da clareza do que você diz.