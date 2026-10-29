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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não adianta você começar algo novo com a bagunça de sempre' - Apresentadora manda a real sobre repetir erros do passado

Apresentadora avisa que é preciso resolver pendências antigas antes de iniciar uma nova fase

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga falou sobre superação e recomeços no Mais Você e avisou que não dá para virar a página sem encarar os problemas. Sem rodeios, a apresentadora disparou: "Não adianta você começar algo novo com a bagunça de sempre. Tem que arrumar a bagunça para depois começar de novo".



O puxão de orelha vale para quem pula de um namoro para o outro ou entra em novos projetos sem resolver as dores do passado. Para a comunicadora, levar mágoas e assuntos mal resolvidos para uma nova fase só estraga o futuro.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A apresentadora usou a ideia de arrumar a casa para explicar que o coração precisa estar limpo antes de receber algo novo. Tentar fingir que os problemas sumiram só faz a pessoa repetir as mesmas falhas de antes.

