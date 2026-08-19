Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não desistir das coisas da vida te torna sempre jovem' - Apresentadora homenageia Glória Menezes com lição sobre a vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:23
Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta quarta-feira (19) com um tributo especial à atriz Glória Menezes, falecida no dia anterior, aos 91 anos. Durante o tradicional 'Pensamento do Dia', a comunicadora resgatou uma declaração da artista para inspirar o público e falar sobre perseverança.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Não desistir das coisas da vida te torna sempre jovem", destacou a apresentadora na abertura da atração matinal da TV Globo, creditando a reflexão à consagrada atriz da teledramaturgia brasileira.
Emocionada, Ana Maria ressaltou que a disposição para seguir em frente e o entusiasmo diante dos desafios diários foram marcas registradas na vida e na carreira de Glória, funcionando como uma lição valiosa sobre manter a mente ativa e o espírito jovem em qualquer idade.