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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não desistir das coisas da vida te torna sempre jovem' - Apresentadora homenageia Glória Menezes com lição sobre a vida

Apresentadora abriu o Mais Você com pensamento especial em tributo à veterana da TV brasileira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 13:23

Ana Maria Braga no 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta quarta-feira (19) com um tributo especial à atriz Glória Menezes, falecida no dia anterior, aos 91 anos. Durante o tradicional 'Pensamento do Dia', a comunicadora resgatou uma declaração da artista para inspirar o público e falar sobre perseverança.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Não desistir das coisas da vida te torna sempre jovem", destacou a apresentadora na abertura da atração matinal da TV Globo, creditando a reflexão à consagrada atriz da teledramaturgia brasileira.