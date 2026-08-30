Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não é possível mudar uma pessoa' - Apresentadora dá choque de realidade sobre tentar consertar os outros

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:08
Conhecida pelas mensagens marcantes que costuma compartilhar no Mais Você, na TV Globo, Ana Maria Braga trouxe uma reflexão sobre convivência, ilusões amorosas e maturidade emocional. A apresentadora fez um alerta contundente sobre o desgaste e a frustração de quem insiste na ideia de tentar transformar a personalidade de outra pessoa.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Gente, não é possível mudar uma pessoa. Tem gente que diz: 'Não, mas comigo vai mudar'. Nem que ela queira, viu? E você pode querer muito, mas não é possível de jeito nenhum. Mas é possível adoecer e estragar a própria vida tentando fazer isso", pontuou a comunicadora.
O conselho é um lembrete direto de autoimposição de limites, mostrando que insistir na mudança forçada de parceiros, amigos ou familiares é uma armadilha emocional que costuma gerar apenas sobrecarga e sofrimento para quem tenta.