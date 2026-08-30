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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não é possível mudar uma pessoa' - Apresentadora dá choque de realidade sobre tentar consertar os outros

Mensagem fala sobre os perigos de anular a própria saúde tentando consertar o outro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:08

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Conhecida pelas mensagens marcantes que costuma compartilhar no Mais Você, na TV Globo, Ana Maria Braga trouxe uma reflexão sobre convivência, ilusões amorosas e maturidade emocional. A apresentadora fez um alerta contundente sobre o desgaste e a frustração de quem insiste na ideia de tentar transformar a personalidade de outra pessoa.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Gente, não é possível mudar uma pessoa. Tem gente que diz: 'Não, mas comigo vai mudar'. Nem que ela queira, viu? E você pode querer muito, mas não é possível de jeito nenhum. Mas é possível adoecer e estragar a própria vida tentando fazer isso", pontuou a comunicadora.