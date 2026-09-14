Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não jogue espinhos na estrada, porque na volta...' - Apresentadora alerta sobre as consequências de atitudes que vale para a vida toda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10:10
A franqueza e as reflexões profundas costumam marcar as manhãs de quem acompanha o programa comandado por Ana Maria Braga. A apresentadora compartilhou um pensamento que explica a importância da empatia e do cuidado com as relações humanas, utilizando uma metáfora simples.
Fazenda de Ana Maria Braga
O foco da mensagem está na responsabilidade sobre as próprias ações e no impacto que elas geram a longo prazo. Ao sugerir que evitar atitudes nocivas aos outros é também uma forma de autopreservação, o pensamento lembra que o caminho percorrido ao longo da vida costuma cobrar a fatura de quem escolhe semear a discórdia, a maldade ou a falta de consideração com o próximo.
A ideia de perder os sapatos e precisar refazer o trajeto descalço traduz a vulnerabilidade a que todos estamos expostos. Em algum momento, a vida exige que voltemos pelos mesmos lugares ou que enfrentemos situações semelhantes àquelas que provocamos nos outros, tornando o retorno doloroso.