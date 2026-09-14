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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não jogue espinhos na estrada, porque na volta...' - Apresentadora alerta sobre as consequências de atitudes que vale para a vida toda

Reflexão alerta sobre as consequências das nossas atitudes no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

A franqueza e as reflexões profundas costumam marcar as manhãs de quem acompanha o programa comandado por Ana Maria Braga. A apresentadora compartilhou um pensamento que explica a importância da empatia e do cuidado com as relações humanas, utilizando uma metáfora simples.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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O foco da mensagem está na responsabilidade sobre as próprias ações e no impacto que elas geram a longo prazo. Ao sugerir que evitar atitudes nocivas aos outros é também uma forma de autopreservação, o pensamento lembra que o caminho percorrido ao longo da vida costuma cobrar a fatura de quem escolhe semear a discórdia, a maldade ou a falta de consideração com o próximo.

A ideia de perder os sapatos e precisar refazer o trajeto descalço traduz a vulnerabilidade a que todos estamos expostos. Em algum momento, a vida exige que voltemos pelos mesmos lugares ou que enfrentemos situações semelhantes àquelas que provocamos nos outros, tornando o retorno doloroso.

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ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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