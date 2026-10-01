Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não leve tão a sério as críticas de quem você não pediria nem conselho' - Apresentadora manda a real sobre limites e saúde mental

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13:17
Se blindar contra pitacos alheios foi o conselho de Ana Maria Braga em mais um Pensamento do Dia no 'Mais Você'. A apresentadora usou uma metáfora sobre a própria casa para falar de limites emocionais e amor-próprio.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Não leve tão a sério as críticas de quem você não pediria nem conselho!", disse.
O recado é um alerta para não darmos ouvidos aos julgamentos de quem está de fora. Segundo a apresentadora, não faz sentido aceitar críticas de pessoas que não fazem ideia das nossas batalhas diárias e dos nossos pontos fracos. Uma verdadeira aula sobre não dar palco para quem não ajuda a pagar nossas contas.