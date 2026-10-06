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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias

Apresentadora lembrou aos telespectadores que as palavras perdem todo o sentido quando não são acompanhadas de ações concretas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

Falar é fácil, o difícil é sustentar. Esse foi o Pensamento do Dia de Ana Maria Braga no 'Mais Você'. A apresentadora decidiu chamar a atenção do público para a incoerência entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente fazem.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Escute o que as pessoas fazem, não tem nada mais barulhento do que as atitudes", disparou.