Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:50
Falar é fácil, o difícil é sustentar. Esse foi o Pensamento do Dia de Ana Maria Braga no 'Mais Você'. A apresentadora decidiu chamar a atenção do público para a incoerência entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente fazem.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Escute o que as pessoas fazem, não tem nada mais barulhento do que as atitudes", disparou.
O conselho serve para nos ajudar a evitar decepções desnecessárias, seja no ambiente de trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos amorosos. Segundo Ana, focar nas ações concretas em vez de cair na lábia das promessas é a melhor, e talvez a única, forma de enxergar quem realmente vale a pena manter por perto.