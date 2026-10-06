Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Não tem nada mais barulhento do que as atitudes' - Apresentadora reflete sobre atitudes e promessas vazias

Apresentadora lembrou aos telespectadores que as palavras perdem todo o sentido quando não são acompanhadas de ações concretas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

Falar é fácil, o difícil é sustentar. Esse foi o Pensamento do Dia de Ana Maria Braga no 'Mais Você'. A apresentadora decidiu chamar a atenção do público para a incoerência entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente fazem.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"Escute o que as pessoas fazem, não tem nada mais barulhento do que as atitudes", disparou.

O conselho serve para nos ajudar a evitar decepções desnecessárias, seja no ambiente de trabalho, nas amizades ou nos relacionamentos amorosos. Segundo Ana, focar nas ações concretas em vez de cair na lábia das promessas é a melhor, e talvez a única, forma de enxergar quem realmente vale a pena manter por perto.

Leia mais

Imagem - Amigo de Gugu Liberato, Homero Salles explica acidente que causou a morte do apresentador: 'Pisou em falso'

Amigo de Gugu Liberato, Homero Salles explica acidente que causou a morte do apresentador: 'Pisou em falso'

Imagem - Kelly Key diverte ao contar segredo por trás da sua marca registrada dos anos 2000

Kelly Key diverte ao contar segredo por trás da sua marca registrada dos anos 2000

Imagem - Frase do dia: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Frase do dia: 'Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar' - a lição de Batman para gente chata e tóxica

Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

Mais recentes

Imagem - Chega de perder tempo com bobagem: 3 signos finalmente descobrem  hoje (6 de outubro) onde vale a pena colocar energia

Chega de perder tempo com bobagem: 3 signos finalmente descobrem  hoje (6 de outubro) onde vale a pena colocar energia
Imagem - Robert De Niro tem 18 cachorros em casa, levou alguns para o cinema e surpreendeu colega de Hollywood: 'Fazem o que querem'

Robert De Niro tem 18 cachorros em casa, levou alguns para o cinema e surpreendeu colega de Hollywood: 'Fazem o que querem'
Imagem - Giane Alves morreu de quê? Modelo baiana de 32 anos estava em consulta com filho de 45 dias

Giane Alves morreu de quê? Modelo baiana de 32 anos estava em consulta com filho de 45 dias