Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Nem todo mundo 'posta' pra se exibir. Às vezes, é você que olha com inveja mesmo' - Apresentadora alfineta quem fiscaliza a vida dos outros nas redes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:44
No 'Mais Você' Ana Maria Braga disparou um recado para quem adora fiscalizar o feed alheio nas redes sociais: "Nem todo mundo 'posta' pra se exibir. Às vezes, é você que olha com inveja mesmo". A reflexão mostra a facilidade com que muita gente interpreta qualquer foto de viagem, jantar ou vitória pessoal como ostentação.
Fazenda de Ana Maria Braga
Na interpretação trazida pela apresentadora, o problema quase nunca está em quem divide uma alegria nas redes, mas sim nos olhos de quem vê aquele conteúdo esperando encontrar um motivo para criticar.
Na prática, o incômodo diante da felicidade do próximo diz muito mais sobre as próprias frustrações do que sobre a publicação em si. Em vez de simplesmente torcer pelo amigo ou passar para o próximo vídeo, muitas pessoas preferem criar teorias, acusar o outro e esconder a inveja atrás de um julgamento "moral".