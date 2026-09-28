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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Nem todo mundo 'posta' pra se exibir. Às vezes, é você que olha com inveja mesmo' - Apresentadora alfineta quem fiscaliza a vida dos outros nas redes

Pensamento fala sobre quem se incomoda com as postagens na internet

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:44

Ana Maria Braga no programa 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

No 'Mais Você' Ana Maria Braga disparou um recado para quem adora fiscalizar o feed alheio nas redes sociais: "Nem todo mundo 'posta' pra se exibir. Às vezes, é você que olha com inveja mesmo". A reflexão mostra a facilidade com que muita gente interpreta qualquer foto de viagem, jantar ou vitória pessoal como ostentação.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na interpretação trazida pela apresentadora, o problema quase nunca está em quem divide uma alegria nas redes, mas sim nos olhos de quem vê aquele conteúdo esperando encontrar um motivo para criticar.