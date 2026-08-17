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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'O mundo dá voltas, e isso explica o porquê de ter tanta gente tonta por aí' - Apresentadora dá lição afiada sobre quem se acha esperto demais

Frase faz parte do 'pensamento do dia' apresentado no programa Mais Você

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:13

Ana Maria Braga no 'Mais Você' Crédito: Reprodução 

Ana Maria Braga compartilhou uma reflexão nesta segunda-feira (17) sobre as reviravoltas da vida. Desta vez, a apresentadora apostou no sarcasmo e divertiu o público. "O mundo dá voltas, e isso explica o porquê de ter tanta gente tonta por aí", compartilhou.

A frase brinca com o clássico ditado popular sobre como as circunstâncias da vida mudam constantemente, aplicando um trocadilho para apontar a desorientação de quem se perde diante dessas transformações ou tenta agir com esperteza e acaba desmascarado pelo tempo.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

O trocadilho aborda a ideia de que nada permanece o mesmo. Quem hoje se sente por cima ou tenta tirar vantagem de uma situação temporária pode se surpreender no momento seguinte, quando a realidade muda de sentido e exige equilíbrio de quem não se preparou para o movimento natural da vida.

Além do humor, a mensagem funciona como um alerta sobre manter a coerência e os pés no chão. Quando tudo ao redor gira e se transforma, quem não tem firmeza em suas próprias atitudes acaba desorientado pelas próprias escolhas e pelas consequências que o tempo inevitavelmente traz.

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ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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