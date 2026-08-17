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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'O mundo dá voltas, e isso explica o porquê de ter tanta gente tonta por aí' - Apresentadora dá lição afiada sobre quem se acha esperto demais

Frase faz parte do 'pensamento do dia' apresentado no programa Mais Você

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12:13

Ana Maria Braga no 'Mais Você' Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga compartilhou uma reflexão nesta segunda-feira (17) sobre as reviravoltas da vida. Desta vez, a apresentadora apostou no sarcasmo e divertiu o público. "O mundo dá voltas, e isso explica o porquê de ter tanta gente tonta por aí", compartilhou.

A frase brinca com o clássico ditado popular sobre como as circunstâncias da vida mudam constantemente, aplicando um trocadilho para apontar a desorientação de quem se perde diante dessas transformações ou tenta agir com esperteza e acaba desmascarado pelo tempo.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

O trocadilho aborda a ideia de que nada permanece o mesmo. Quem hoje se sente por cima ou tenta tirar vantagem de uma situação temporária pode se surpreender no momento seguinte, quando a realidade muda de sentido e exige equilíbrio de quem não se preparou para o movimento natural da vida.