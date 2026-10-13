ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'O tempo passa, as coisas mudam... então você percebe que aquilo que era essencial na sua vida, hoje não faz mais falta' - Apresentadora ensina como deixar o passado para trás

Frase fala sobre amadurecimento e a libertação de entender que ciclos se encerram

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante o Mais Você, Ana Maria Braga tocou no coração do público ao refletir sobre o peso do tempo: "O tempo passa, as coisas mudam... então você percebe que aquilo que era essencial na sua vida, hoje não faz mais falta!".



A mensagem aborda o amadurecimento e a capacidade de se reinventar após perdas ou mudanças bruscas. A comunicadora ressaltou que o sofrimento do momento costuma cegar, fazendo com que uma pessoa ou situação pareça indispensável para a felicidade.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Com o passar dos anos, porém, a vida ensina que o desapego é necessário. Segundo Ana, o que antes tirava o sono, hoje muitas vezes não rende nem lembrança, provando que a vida sempre encontra novos caminhos.

