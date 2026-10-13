Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'O tempo passa, as coisas mudam... então você percebe que aquilo que era essencial na sua vida, hoje não faz mais falta' - Apresentadora ensina como deixar o passado para trás

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:50
Durante o Mais Você, Ana Maria Braga tocou no coração do público ao refletir sobre o peso do tempo: "O tempo passa, as coisas mudam... então você percebe que aquilo que era essencial na sua vida, hoje não faz mais falta!".
A mensagem aborda o amadurecimento e a capacidade de se reinventar após perdas ou mudanças bruscas. A comunicadora ressaltou que o sofrimento do momento costuma cegar, fazendo com que uma pessoa ou situação pareça indispensável para a felicidade.
Fazenda de Ana Maria Braga
Com o passar dos anos, porém, a vida ensina que o desapego é necessário. Segundo Ana, o que antes tirava o sono, hoje muitas vezes não rende nem lembrança, provando que a vida sempre encontra novos caminhos.
A recomendação é parar de lutar contra o fluxo natural das coisas. Deixar o passado no lugar dele e abraçar a nova versão de si mesmo é o segredo para viver com mais leveza.