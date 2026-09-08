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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os amadores construíram a arca de Noé, e os profissionais o Titanic' - Apresentadora dá lição sobre ousadia e simplicidade

Frase provocativa fala sobre a coragem e o excesso de programar demais as coisas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução | TV Globo

As manhãs conduzidas por Ana Maria Braga no programa Mais Você frequentemente trazem frases instigantes que convidam o público a repensar. A reflexão que compara a construção da Arca de Noé com a tragédia do Titanic propõe uma análise profunda sobre os limites da arrogância frente à intuição, à fé e à ousadia de quem se atreve a realizar grandes feitos sem seguir o manual.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A mensagem desmistifica a ideia de que apenas o conhecimento altamente especializado garante o sucesso. Enquanto a arca foi erguida por pessoas comuns guiadas pela urgência e pela crença em um propósito maior, o Titanic representava o ápice da engenharia e da confiança humana na tecnologia, naufragando na primeira viagem. O contraste mostra como o excesso de soberba pode falhar onde a dedicação simples encontra soluções inesperadas.

