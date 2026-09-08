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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os amadores construíram a arca de Noé, e os profissionais o Titanic' - Apresentadora dá lição sobre ousadia e simplicidade

Frase provocativa fala sobre a coragem e o excesso de programar demais as coisas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga recebe eliminados do BBB 26
Ana Maria Braga   Crédito: Reprodução | TV Globo

As manhãs conduzidas por Ana Maria Braga no programa Mais Você frequentemente trazem frases instigantes que convidam o público a repensar. A reflexão que compara a construção da Arca de Noé com a tragédia do Titanic propõe uma análise profunda sobre os limites da arrogância frente à intuição, à fé e à ousadia de quem se atreve a realizar grandes feitos sem seguir o manual.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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A mensagem desmistifica a ideia de que apenas o conhecimento altamente especializado garante o sucesso. Enquanto a arca foi erguida por pessoas comuns guiadas pela urgência e pela crença em um propósito maior, o Titanic representava o ápice da engenharia e da confiança humana na tecnologia, naufragando na primeira viagem. O contraste mostra como o excesso de soberba pode falhar onde a dedicação simples encontra soluções inesperadas.

Esse ensinamento serve como um alerta para a vida, lembrando que o planejamento excessivo e o medo de errar muitas vezes paralisam inovações importantes. Pessoas consideradas amadoras em determinados campos frequentemente alcançam resultados extraordinários simplesmente porque colocam a mão na massa, enquanto especialistas se perdem em cálculos complexos, burocracias e projeções que impedem qualquer avanço real.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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