Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os amadores construíram a arca de Noé, e os profissionais o Titanic' - Apresentadora dá lição sobre ousadia e simplicidade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:10
As manhãs conduzidas por Ana Maria Braga no programa Mais Você frequentemente trazem frases instigantes que convidam o público a repensar. A reflexão que compara a construção da Arca de Noé com a tragédia do Titanic propõe uma análise profunda sobre os limites da arrogância frente à intuição, à fé e à ousadia de quem se atreve a realizar grandes feitos sem seguir o manual.
Fazenda de Ana Maria Braga
A mensagem desmistifica a ideia de que apenas o conhecimento altamente especializado garante o sucesso. Enquanto a arca foi erguida por pessoas comuns guiadas pela urgência e pela crença em um propósito maior, o Titanic representava o ápice da engenharia e da confiança humana na tecnologia, naufragando na primeira viagem. O contraste mostra como o excesso de soberba pode falhar onde a dedicação simples encontra soluções inesperadas.
Esse ensinamento serve como um alerta para a vida, lembrando que o planejamento excessivo e o medo de errar muitas vezes paralisam inovações importantes. Pessoas consideradas amadoras em determinados campos frequentemente alcançam resultados extraordinários simplesmente porque colocam a mão na massa, enquanto especialistas se perdem em cálculos complexos, burocracias e projeções que impedem qualquer avanço real.