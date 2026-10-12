Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Os loucos fizeram a Arca, os espertos, o Titanic' - Apresentadora manda indireta para quem gosta de dar palpite na vida dos outros

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:50
Na abertura do Mais Você, Ana Maria Braga usou a ironia para defender a autoconfiança e disparou: "Quando te chamarem de louco, lembre-se: os loucos fizeram a Arca... e os espertos, o Titanic".
O recado é um incentivo para quem deixa de viver os próprios sonhos por medo do que os outros vão achar. A apresentadora destacou que ideias inovadoras ou fora do padrão sempre enfrentam resistência antes de darem certo.
Fazenda de Ana Maria Braga
Para a comunicadora, a necessidade de agradar aos outros é uma armadilha perigosa. Muitas vezes, os conselhos de quem se diz "esperto" ou "especialista" na vida alheia são os que mais levam as pessoas para o fundo do poço.
A lição é fechar os ouvidos para a negatividade. Acreditar na própria intuição e bancar as próprias escolhas, mesmo que pareçam loucura para os de fora, é o único caminho para a realização pessoal.