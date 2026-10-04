Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Outros trazem felicidade sempre que se vão' - Apresentadora manda a real sobre afastar pessoas tóxicas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga não perdeu a chance de alfinetar as companhias indesejadas em seu Pensamento do Dia. Com aquele tom irônico e bem-humorado que já virou sua marca registrada, ela falou sobre as diferentes energias que as pessoas carregam para dentro da nossa vida.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Alguns causam felicidade aonde quer que vão. Outros trazem felicidade sempre que se vão", disparou a apresentadora do 'Mais Você'.
A frase é um retrato fiel de como lidamos com pessoas tóxicas e inconvenientes. O recado é um incentivo para o público fazer uma verdadeira faxina nas amizades: valorizar quem soma e traz leveza, deixando a porta aberta para quem só pesa o clima ir embora de vez.